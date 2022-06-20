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    Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet

    Korsan taksi şoförü olduğu iddia edilen Yusuf Erkekdağ'ın kullandığı araç, trafik ışıklarında üç kişi tarafından kurşunlandı. Aracın içindeki Oğuz Bora Tunç yaşamını yitirirken şüpheliler aranıyor.
    • 20.06.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:20
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    Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet

    İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Mustafa Kemal Paşa Firuzköy Bulvarı'nda Yusuf Erkekdağ'ın kullandığı ve korsan taksi olduğu iddia edilen araç, trafik ışıklarında  kurşunlandı.

    Erkekdağ'ın aracının arkasında bulunan otomobilden inen üç kişi, korsan taksi olduğu belirtilen aracın arka koltuğundaki Oğuz Bora Tunç'a ateş ettikten sonra aynı araçla  uzaklaştı.

    Tunç hayatını kaybetti

    Sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Tunç, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Avcılar'da trafik ışıklarında cinayet ViDEO

    Avcılar da trafik ışıklarında cinayet #1

    Erkekdağ, şüphelileri tanıyor

    Diğer yandan emniyete götürülen Yusuf Erkekdağ'ın ifadesi alındı. Tunç'un kendisine 100 TL vererek, Sefaköy'e götürmesini istediğini, durdukları sırada Doğuş D. ile Arda D. isimli kişilerin yanlarına gelerek ateş ettikten sonra uzaklaştıklarını anlattı.

    Aynı zamanda Erkekdağ, şüphelileri tanıdığını ifade etti.

    Avcılar da trafik ışıklarında cinayet #2

    Şüpheliler olaydan sonra hastaneyi kontrol etti

    Şüphelilerin, Tunç'un hastaneye kaldırılması ardından da hastane çevresinde birkaç tur attıkları belirlendi.

    Polis bölgede yaptığı araştırmada, saldırıda kullanılan otomobili aynı mahallede bir sokakta terk edilmiş halde buldu.

    Avcılar da trafik ışıklarında cinayet #3

    Şüpheliler aranıyor

    DHA'nın haberine göre; polis, saldırıda öldürülen Tunç'un 10 ayrı suçtan kaydının olduğunu belirledi. Şüphelilerden Doğuş D.'nin (26) 14, Arda D.'nin (24) ise 6 suç kaydının bulunduğu tespit edilirken, olayla ilgili Özkan K. (31) ile kimliği açıklanmayan bir şüpheli aranıyor.

    Avcılar da trafik ışıklarında cinayet #4

    Avcılar da trafik ışıklarında cinayet #5


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