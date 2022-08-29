Avcılar'da otomobilinde uyuyakalan sürücü trafiği kilitledi

Otomobilini ters yola park eden şahıs, bölgede trafiğin akmasına neden oldu. Vatandaşlar, sürücünün araçta uyuduğunu fark edince ihbarda bulundu. Ekipler sürücüyü uyandırmak için yoğun çaba gösterdi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde otomobil sürücüsü, aracını ters yola park etti.

Çevredekiler trafiğin aksamasına neden olan aracın yanına yaklaşınca sürücünün direksiyon başında uyuduğunu fark etti.

Vatandaşların uzun süren uyandırma çabaları sonuç vermeyince, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Güçlükle uyandırıldı

Ekipler, önce otomobili sarstı daha sonra da kaportasına vurarak ses çıkarıp sürücüyü uyandırmak için çaba harcadı.

Güçlükle uyandırılabilen sürücü, aracı çalıştırmak isterken görevlilerin ikazı üzerine camları ve kapıyı açtı.

Avcılar'da otomobilinde uyuya kalan sürücü trafiği kilitledi VİDEO



Ambulansta genel kontrolden geçirildi

Uyuyan kişinin Ufuk Nurşik olduğu belirlendi. Bir süre sonra araçtan inen Nurşik, park ettiği sokakta oturduğunu, herhangi bir sorunu olmadığını söyledi.

DHA'nın aktarımına göre; sağlık görevlilerinin ısrarıyla ambulansta genel kontrolden geçirilen Nurşik, hastaneye gitmek istemediğini söyledi.

"Kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündük"

Sağlık ekiplerini arayan mahalle sakini Yaşar Ödemiş, "Yolu neredeyse kapatmıştı. Direksiyon başında olduğunu gördük, uyandırmak için uzun süre uğraştık. Uyandıramayınca kalp krizi geçirmiş olabileceğini düşündük. Başka bir sorunu da olabilirdi. İnsanlık görevimizi yaptık." dedi.

























