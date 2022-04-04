Avcılar'da üzerine vinç halatı düşen operatör yaralandı

Vinç operatörü, vinç halatının kabinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Hareket etmekte zorlanan operatör, itfaiye ekiplerinin uğraşıyla bulunduğu yerden çıkartılıp, hastaneye götürüldü.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Karataş Sokak’ta geçtiğimiz cumartesi günü çalışma yapan vinç operatörü Tolga Tarlak, yükü ileri-geri hareket ettirmeye yarayan vinç halatının, kabin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.

Yaralı Tolga Tarlak'ın yardımına çevredekiler koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Hareket etmekte zorlanan yaralı operatör, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması ile bulunduğu kabinden çıkarıldı.

Vincin üzerinde sedyeye yerleştirilen Tolga Tarlak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.