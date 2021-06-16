Avcılar’da yakalanmaya aldırış etmeden hırsızlık yaptılar

Bilgisayar dükkanına gelen 4 kişi, kapıyı levye ile kırarak içeri girdi. Alarmın çalması üzerine vatandaşlara yakalanan şahıslar, 150 bin lira değerindeki mallar ile kayıplara karıştı.

İstanbul’un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan bir bilgisayar dükkanına, siyah renkli ticari minibüs ile 4 kişi geldi.

Sabah saat 05.30 sıralarında gelen şahıslardan 3’ü, dükkanın kapısını levye ile kırarak açtı.

İçerideki bilgisayar ve diğer elektronik malzemeleri arabaya yüklemeye başlayan şahıslar, alarmın ötmesine aldırış etmedi.

Camlara çıkan vatandaşların bağırmasına aldırış etmeyen şahıslar, piyasa değeri 150 bin lira olan bilgisayar ve elektronik eşyaları da alarak kayıplara karıştı.

KAMERAYA YANSIDI

Olay anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde hırsızların rahat tavırları dikkat çekerken, hırsızlardan birisinin kendisini görüntüleyenleri parmağıyla tehdit ettiği görüldü.

ÜZERLERİNE SAKSI ATILDI

Başka bir şahsıs ise vatandaşlar apartmandan aşağıya inmesin diye kapıyı elleriyle tuttu.

Üzerlerine atılan saksı ve eşyalara da aldırmayan şahıslar, olay yerinden ayrıldı.

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“ÜRÜNLERİN ÇOĞU MÜŞTERİYE AİT”

Komşularının uyarısıyla dükkanına gelen Ali Rıza Tanrıverdi isimli işletmeci, şu sözleri kaydetti:

“5 buçuk civarlarıydı, hırsızlar kesiciler ile geliyor dükkana giriyor. Levye ile kapıyı açıyorlar. İçerideki ürünlerin çoğu da müşteriye ait olan ürünler. Aşağı yukarı 140 bin 150 bin civarında üründü. Buradaki arkadaşlar cep telefonu ile çekmişler görüntüleri. Kapıyı tutmuşlar üsttekiler müdahale edince. Şişe atmışlar çiçek atmışlar komşular bağırmış ama yine de yağmalayıp kaçıyorlar.”