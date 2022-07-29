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    Avcılar'da yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı

    İstanbul Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında görevli olan bekçiye otomobil çarptı.
    • 29.07.2022 - 02:06
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    Avcılar'da yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı

     

    Kaza, saat 00.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

    Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın için geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Görevli bekçiye otomobil çarptı

    Güvenlik önlemleri kapsamında cadde üzerinde görevli olan bekçiye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NY 3107 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı çarptı.

    Avcılar da yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı #1

    Kaza sonrası ağlayan sürücü gözaltına alındı

    Olay yerinde görevli olan acil servis ekibi hemen bekçiye müdahale etti. Yaralı bekçi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

    Kaza sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

    Avcılar da yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı #2

    Avcılar da yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı #3

    Avcılar da yangın bölgesinde görevli bekçiye otomobil çarptı #4


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