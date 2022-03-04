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    Avcılar’da yanlış park, trafiği kilitledi

    Sokak girişine aracını park edip bölgeden uzaklaşan sürücü, trafiğin kilitlenmesine sebep oldu. İETT otobüsü sokağı dönemeyince, aracı park eden şahsı beklemek zorunda kaldı.
    • DHA
    • 04.03.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 13:37
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    Avcılar’da yanlış park, trafiği kilitledi

    Avcılar’a bağlı Fatih Sokak'ın hemen girişini aracını park eden bir şahıs, yakındaki bir iş yerine gitti.

    Otomobiller bu yola dönüp geçebilirken, Cihangir Mahallesi'nden hareket ederek Başakşehir'deki Şahintepe Mahallesi'ne kadar giden İETT otobüsü yeterli alan olmadığı için güzergahı üzerindeki sokağa giremedi.

    Bir süre korna çalan otobüs şoförü aracın içinde kimse olmadığını görünce döndü.

    CAMDAKİ NUMARA ARANDI

    Arkada kısa sürede uzun araç konvoyu oluşurken, çalınan kornalar da otomobil sahibinin bulunmasını sağlayamadı.

    Çevredekilerden biri, otomobilin ön camında bir telefon numarası olduğunu görünce İETT otobüsü şoförüne haber verdi.

    Avcılar’da yanlış park, trafiği kilitledi #1

    ‘OTOMOBİLİM KÜÇÜK’ DEDİ

    Aranan numaraya yanıt veren sürücü; otomobilinin küçük olduğunu, araçların geçebileceğini iddia ederken, otobüsün dönemediği belirtilince geleceğini söyledi.

    Kısa süre sonra gelen sürücü, otomobiline binerek uzaklaşırken, otobüs ve diğer araçlar yollarına devam edebildi. Bu noktada sık sık benzer biçimde otobüslerin dönüşte zorlandığı ifade edildi.

    Avcılar’da yanlış park, trafiği kilitledi #2

    Avcılar’da yanlış park, trafiği kilitledi #3

    Avcılar’da yanlış park, trafiği kilitledi #4


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