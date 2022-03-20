Avcılar’da yaşayan Rus kadın, evinde ölü bulundu

Rusya’daki oğlu tarafından 2 gündür haber alınamayan Sofia Tomaili, Avcılar’daki evinde ölü bulundu. Tomaili’nin başında kan izleri olduğu belirlendi.

İstanbul’da yaşayan ve Laleli’de tesktil sektöründe çalışan Rus asıllı Türk vatandaşı Sofia Tomaili’den (60) haber alamayan Rusya’daki oğlu, annesinin Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde oturan komşularını arayıp durumu haber verdi.

Sofia Tomaili'nin kapısını çalan komşuları ise içeriden televizyon sesi gelmesine rağmen olumlu yanıt alamayınca durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Sofia Tomaili'nin yaşadığı apartmana gelen itfaiye erleri, önce komşularından bilgi aldı.

KİLİTLİ KAPI AÇILDI

Polisin de olay yerine gelmesi ile kapının zorla açılmasına karar verildi. İtfaiye erleri, 4 ayrı kilit ve içeriden sürgüsü bulunan kapıyı açmak için çalışma başlattı.

YÜZÜSTÜ YATAN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sofia Tomaili'nin komşuları çalışmaları endişe ile izlerken, içeriden telefon sesi duyuldu.

Oğlu tarafından ısrarla arandığı belirtilen Sofia Tomaili'den, itfaiye ve polisin içeri girmesinden sonra acı haber geldi.

Yalnız yaşayan kadının, odada yüzüstü yatarken cansız bedeni bulundu.

BAŞINDA KAN İZLERİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Başında kan izleri olduğu tespit edilen Sofia Tomaili'nin ölüm nedenini belirlemek için savcının talimatı ile evde olay yeri inceleme ekipleri tarafından çalışma yapıldı.

Sofia Tomaili'nin komşuları, “Oğlu aradı, 2 gündür haber alamadığını söyledi. Biz de itfaiyeye ve polise haber verdik. Sonuç bu.” dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.