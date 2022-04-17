Avcılar'da yıkama makineleri fabrikasında yangın

Firuzköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yıkama makineleri fabrikasının bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi'nde bulunan 4 katlı yıkama makineleri fabrikasının bodrum katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yoğun duman çıkması üzerine görevliler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Fabrikanın bodrum katı alevler içinde yandı

Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri bodrum katındaki yangının çıkış noktasını belirledi.

Söndürüldü

Üretim olmayan bir saatte çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.