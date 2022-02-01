Kentsel dönüşüm kapsamında bir bina yıkılırken, bitişiğindeki 40 yıllık bina ile ortak duvar kullandığı ortaya çıktı. Duvar yıkılınca, bitişikteki 10 dairenin bir cephesi duvarsız kaldı.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında, 5 katlı bir binanın yıkılıp yerine yenisinin yapılması kararlaştırıldı.

Yıkımın son bölümünde bitişikteki binaya zarar verilmemesine çalışılırken, kentsel dönüşüme giren binanın duvarları iş makineleri ile yıkıldı.

Bitişikteki binada oturanlar her kepçe darbesi ile evlerinin duvarlarının da yıkıldığını görünce belediyeye haber verdi.

YILLARDIR ORTAK DUVAR KULLANDIKLARI BELİRLENDİ

Gelen ekipler, yıkım şirketinin sözleşmede belirtildiği gibi sadece kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın yıkımının yapıldığını, iki bina arasında yıllardan bu yana ortak duvar kullanıldığını belirledi.

MALİYETİ DÜŞÜRMEK İÇİN DUVAR YAPMADI

Duvarın yıkılan binaya ait olduğu, müteahhidin 'Maliyeti düşürmek' amacıyla yaptığı ikinci binanın bu cephesine duvar yapmadığı anlaşıldı.

Bitişikteki 5 kattaki 10 daire ile 3 dükkan risk altında bulunduğu gerekçesiyle geçici olarak tahliye edildi.

Avcılar'da yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı VİDEO



"BİNAMIZIN DUVARI YOK YATMIŞLAR ÜSTÜNE”

İş yerinin duvarı yıkılan Aydın Ezer, "Binamızın duvarı yok. Yatmışlar üstüne. Bizim binamızın duvarını da yıkmış oldular. Herkes başına geleni çekecek. Şu an bizim bina ilgili kentsel dönüşüm kararı yok. Herkes evden çıkarıldı. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

“YAN BİNA İLE BİTİŞİK YAPMIŞLAR EVİ DAHA BÜYÜK GÖSTERMEK İÇİN”

Duvarları olmadığı anlaşılınca boşalttıkları evde annesi ile kalan Alper Karasoy, "Yan bina ile bitişik yapmışlar. Evi daha büyük göstermek için. Onların duvarı. Yıktırınca biz duvarsız kaldık. Yan dairede çivi çakılsa sesi olduğu gibi sesi geliyordu." diye konuştu.

“DUVARI ÇALMIŞLAR”

Boşaltılan bir cephesinin duvarı olmayan evde oturan Saim Kondu, "Bizim binanın duvarı yokmuş. Yıkım ekibini uyardık. Bizi tahliye de etmediler. Şikayetimiz üzerine belediye gelip bizi uyardı. Duvarı kim örecek bilmiyoruz. Kaldık ayaza. Duvarları çalmışlar. Yan binanın duvarını kullanmışlar." şeklinde konuştu.