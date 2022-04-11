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    Avcılar'da yol ortasındaki direk, trafiğe engel oluyor

    İki şeritli yolun ortasındaki elektrik direği, paslanmasına ve yıllar içinde kazalarla yamulmasına rağmen hala aynı yerde duruyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 11:17
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    Avcılar'da yol ortasındaki direk, trafiğe engel oluyor

    İstanbul'da şehirleşme sürecinde daha önce dikkat edilmeyen yerleştirmeler, hala bazı mahallelerde sorun yaratabiliyor.

    Avcılar'daki Firuzköy Mahallesi'nde de 30 yıl önce dikilen bir elektrik direği, trafik akışına engel oluyor.

    Farklı binaların hatlarını taşıyan direk, yıllar içerisinde yapılan bina ve düzenlemelerle yol ortasında kaldı.

    Mahalleli kaldırılmasını istiyor

    Hafif eğimli yolda zaman zaman kontrolü sağlayamayan veya son anda sürücülerin duramaması sonucu birkaç kez araç çarpması ile eğrilen direği görenler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Saip Karakuş, direk nedeniyle buraya araç da park edilemediğini belirtirken Önder Küçük, "Bu tür şeylere şaşırmıyor, kızıyoruz. Bu kentsel sistem ile ilgili ciddi bir sorun. Bu daha önce konulmuş, bir daha değiştirilmemiş, insanlar ev yapmış öylece kalmış. En kısa sürede bunun kaldırılması gerekir." dedi.

    "Kamyonlar çarpıyor"

    DHA'nın ulaştığı mahalle sakinlerinden Mehmet Arslan ise, bu direğin 30 yıldan bu yana yerinde durduğunu belirterek, "Elektrik direği ortada kaldı, gelen- bakan yok. Sokaklardaki direkleri değiştirdiler biri bu olmak üzere 3 direği değiştirmediler. Araçlar geçerken direğe çarpıyor, yanından bazen geçemiyorlar. Birkaç defa söyledik, yapmadılar. Birçok yerdeki gibi yer altından geçirin dedik, yapmadılar. Vatandaş evinin önüne park edemiyor, kamyonlar çarpıyor." diye konuştu.

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