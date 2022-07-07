Sürücüler arasında büyüyen yol verme kavgasında aracından bıçağı ile inen sürücü hakaret ve tehdit savurdu. Araç içerisinde çocuğu bulunan kadın saldırganı yatıştırmaya çalıştı.

İstanbul Avcılar'da, sürücüler arası yol verme kavgasında dehşet saçıldı.

Denizköşkler Mahallesi'nde yaşanan olayda, öfkesini kendisine yol vermeyen sürücüyle sözlü münakaşaya giren şahıs öfkesini kontrol edemedi.

Eline aldığı bıçakla aracından inen sürücü hakaret ve tehdit savurdu.

"Ne olur yapma, kucağımda çocuğum var"

Araçta kucağında bebeğiyle oturan kadın, eşiyle tartışan sürücüye "Ağabey yapma ne olursun, kucağımda çocuğum var" sözleriyle tepki gösterdi.

Kadının sözleri öfkeli sürücüyü durdurdu ancak, elindeki bıçağı bırakmadan tehditlerine devam etti. Bu sırada kadın, 'Haydi gidelim ne olursun' diyerek eşini ikna etmeye çalıştı.

Avcılar'da yol verme kavgası: Bıçak çeken sürücü dehşet saçtı ViDEO

"Teke tek çıkalım"

Ancak kendisine bıçak çeken sürücü, "Gel şuraya bir çıkalım teke tek" diye karşılık verdi.

DHA'nın aktarımına göre, çevredekilerin araya girmesiyle yatıştırılan sürücüler, bir süre sonra oradan ayrıldı.





















