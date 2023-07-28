Avcılar'da yol verme kavgası: Taş ve tekmeler havada uçuştu Sürücüler arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle otomobillerinden inen sürücüler ve yanlarındakilerin şemsiye, taş ve tekmelerle birbirlerine saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

Sürücülerin yol verme tartışmaları korku dolu anlara sebep oluyor.

Yaşanan olaylarda onlarca vatandaş can verdi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde Firuzköy Bulvarı'nda seyir halinde olan iki aracın sürücüsü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

Birbirlerine hakaret eden iki sürücü, otomobillerinden inerek yol ortasında kavga etti.

Tekme tokat kavga ettiler

Sürücülere otomobildeki yakınları da destek verdi.

Sürücülerden biri

bagajından aldığı şemsiyeyle tartıştığı kişiye vurmaya çalıştı.

Diğer araçtakiler de kaçarak ellerine aldıkları taşla karşılık verdi.

İki grup arada birbirlerine tekmelerle de saldırdı.

2 sürücü kaçmaya çalıştı

Diğer otomobildeki 2 kişi, şemsiyeyle saldıran sürücüden kaçmaya çalışsa da kavga bir süre devam etti.

İki kişi, öfkeli kişilerin elinden kaçarak kurtuldu.

O anlar kaydedildi

Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.