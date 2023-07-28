Sürücülerin yol verme tartışmaları korku dolu anlara sebep oluyor.
Yaşanan olaylarda onlarca vatandaş can verdi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde Firuzköy Bulvarı'nda seyir halinde olan iki aracın sürücüsü, yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.
Birbirlerine hakaret eden iki sürücü, otomobillerinden inerek yol ortasında kavga etti.
Tekme tokat kavga ettiler
Sürücülere otomobildeki yakınları da destek verdi.
Sürücülerden biri
bagajından aldığı şemsiyeyle tartıştığı kişiye vurmaya çalıştı.
Diğer araçtakiler de kaçarak ellerine aldıkları taşla karşılık verdi.
İki grup arada birbirlerine tekmelerle de saldırdı.
2 sürücü kaçmaya çalıştı
Diğer otomobildeki 2 kişi, şemsiyeyle saldıran sürücüden kaçmaya çalışsa da kavga bir süre devam etti.
İki kişi, öfkeli kişilerin elinden kaçarak kurtuldu.
O anlar kaydedildi
Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.