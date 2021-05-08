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    Avcılar'da yola fırlayan çocuğa tır çarptı

    Avcılar'da annesinin elinden kurtulup koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 4 yaşındaki Zeynep Tilki'ye, tırın çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 11:39
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 12:44
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    Avcılar'da yola fırlayan çocuğa tır çarptı

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi’ndeyaşanan olayda, annesinin elini bırakıp, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep 4 yaşındaki Tilki’ye, Mehmet T. yönetimindeki tır çarptı.

    Sürücünün hemen aracını durdurmasıyla tekerlerin altında kalmaktan kurtulan küçük kız, yaralandı.

    TEDAVİ ALTINA ALINDI

    İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeynep, ilk müdahalenin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Sürücü Mehmet T. ise, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

    Avcılar'da yola fırlayan çocuğa tır çarptı ViDEO

    Avcılar da yola fırlayan çocuğa tır çarptı #1

    "SÜRÜCÜ FARK ETMESE ARACIN ALTINA ALIYORDU"

    Kazayı gören esnaf Hakan Aktaş, “Tır şoförü kızı fark etmese aracın altına alıyordu. Çocuğun başında şişme oldu, burnundan kan geliyordu. Ambulans ve polisi aradık, geldiler, alıp götürdüler. Durumu iyiydi, ağlıyordu. Buradakiler panikledi. Şükür ambulans zamanında geldi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen trafik çok yoğun. Normalde tırların buraya gelişleri yasak ancak ileride garajları var sürekli gelip gidiyorlar. Çocukların oynayacağı yer yok. Tır ve otobüsler girmezse can güvenliğimiz olur.” dedi.

    KAZA

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