Makas attığı ileri sürülen sürücünün neden olduğu zincirleme kaza sonrası bölgeye giden sağlık görevlisi, yumruklu ve koltuk değnekli saldırıya uğradı.

İstanbul'da makas atarak ilerleyen bir sürücü, saat 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Avcılar mevkii Beylikdüzü yönünde zincirleme kazaya neden oldu.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önündeki araca çarptı.

Yola savrulan otomobil, aydınlatma direğini devirirken, aynı yönde giden bir kamyonet de kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Biri yumruk attı, diğeri koltuk değneği ile saldırdı

DHA’nın haberine göre; olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza yerine gelen 112 görevlileri kazazedelerden biri il konuşurken yumruklu saldırıya uğradı.

Ayağı alçılı ve koltuk değnekli olan diğer kazazede de koltuk değneği ile sağlık görevlilerine saldırdı.

Avcılar’da, zincirleme kaza sonrası sağlık görevlisine saldırdılar VİDEO



Beyaz kod verildi

Çevredeki vatandaşlar, saldırganlara engel olmaya çalıştı. Sağlık görevlileri beyaz kod verdi. Yumruk atılan sağlık görevlisi, Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne giderek rapor aldıktan sonra şikayette bulundu.

İki şerit kapandı

Kaza yapan araçlar çekicilerle kaldırıldı. Yolda kumlama ve temizlik çalışması yapıldı.

İki şeridin kapanmasına neden olan zincirleme kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.