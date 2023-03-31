Avcılar'da zincirleme kaza! Sürücünün eliyle durduramadığı araçlar birbirine girdi Arızalanan ve sol şeritte duran otomobilin sürücüsü araçları eliyle işaret ederek durdurmak istemesini fark etmeyen bir aracın sebep olduğu kazada 5 araç zincirleme kazaya sebep oldu.

DHA İstanbul'un Avcılar ilçesinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Sabah saat 07.00 sıralarında D-100 karayolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü sol şeritte durdu. Arızalandığı sanılan otomobili durunca dörtlü ikaz lambalarını yakan ve inen sürücü geriden hızla gelen araçları uyarmak için yaklaşık 15 metre geri giderek eliyle işaret yapmaya çalıştı. Ancak, hızla gelen bir araç otomobiline arkadan çarptı. 4 araç daha duramayınca 5 araçlık zincirleme kaza yaşandı. O anlar kaydedildi Yaralanan olmayan hasarlı zincirleme kaza, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Trafikte yoğunluk oluştu Kaza nedeniyle tek şerit kapanınca sabah erken saatte yoğunluk oluştu. Kapalı şerit,, araçların kaldırılması ile açılınca trafik rahatladı.