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- Avcılar'da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu
Avcılar'da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu
Öğle saatlerinde seyir halinde olan bir sürücünün aniden frene basmasıyla zincirleme kaza yaşanırken, olaydan yarım saat sonra 150 metre ileride de bir otomobil kazaya karıştı. Yaralanan ise olmadı.
- 05.01.2023 - 16:50
- Güncelleme : 05.01.2023 - 18:03
İstanbul'un Avcılar ilçesinde zincirleme kaza yaşandı.
Öğle saatlerinde Küçükçekmece istikametine doğru ilerleyen otomobil sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için aniden frene bastı.
Bunun üzerine arkasından gelen araçlar da duramayarak birbirlerine çarptı.
Bir kaza daha yaşandı
Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafikte uzun süre aksama yaşandı. Olaydan yarım saat sonra, yaklaşık 150 metre ileride başka bir kaza daha yaşandı.
Bir otomobil sürücüsü, seyir halinde bir araç tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.
Yaralanan olmadı
DHA'nın aktarımına göre; her iki kazada da şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.
Avcılar'da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu VİDEO