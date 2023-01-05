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    Avcılar'da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu

    Öğle saatlerinde seyir halinde olan bir sürücünün aniden frene basmasıyla zincirleme kaza yaşanırken, olaydan yarım saat sonra 150 metre ileride de bir otomobil kazaya karıştı. Yaralanan ise olmadı.
    • 05.01.2023 - 16:50
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 18:03
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    Avcılar'da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu

    İstanbul'un Avcılar ilçesinde zincirleme kaza yaşandı.

    Öğle saatlerinde Küçükçekmece istikametine doğru ilerleyen otomobil sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için aniden frene bastı.

    Bunun üzerine arkasından gelen araçlar da duramayarak birbirlerine çarptı.

    Bir kaza daha yaşandı

    Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafikte uzun süre aksama yaşandı. Olaydan yarım saat sonra, yaklaşık 150 metre ileride başka bir kaza daha yaşandı.

    Bir otomobil sürücüsü, seyir halinde bir araç tarafından sıkıştırılınca direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.

    Avcılar da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu #1

    Yaralanan olmadı

    DHA'nın aktarımına göre; her iki kazada da şans eseri yaralanan olmazken maddi hasar oluştu.

    Avcılar'da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu VİDEO

    Avcılar da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu #2

    Avcılar da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu #3

    Avcılar da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu #4

    Avcılar da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu #5


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