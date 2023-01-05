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Avcılar'da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu

Avcılar'da zincirleme kazanın 150 metre ilerisinde bir kaza daha oldu

Öğle saatlerinde seyir halinde olan bir sürücünün aniden frene basmasıyla zincirleme kaza yaşanırken, olaydan yarım saat sonra 150 metre ileride de bir otomobil kazaya karıştı. Yaralanan ise olmadı.