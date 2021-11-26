Avcılar'daki bakkalda sadaka kutusu çalındı

Sigara almak için bakkala giren şahıs, görevliyi oyalayarak tezgahta bulunan sadaka kutusunu çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Avcılar'ın Merkez Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, bakkala girerek sigara aldı.

Sonrasında bakkal sahibini oyalamak için eldiven almak istediğini söyleyen şahıs, bakkal sahibinin arkasını döndüğü sırada tezgahtaki engelli bireyler için toplanan sadaka kutusunu çaldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Şahıs bölgeden hızla uzaklaşırken bakkal sahibi, kutunun yerinde olmadığını fark etmesiyle kamera kayıtlarını inceledi.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Engelliler adına toplanan kutunun çalınmasıyla üzüldüğünü belirten Uğur Gülen, “Sabah saat 08.30 civarlarında bir tane yabancı bir müşteri geliyor. Önce sigara isteyip, sonra eldiven isteyip babamın aklını karıştırıyor, sonra da engelli sadaka kutusunu çalıp gidiyor. Eldiveni görüyor, babamdan bir şey istiyor. Babam arkasını döndükten sonra hiçbir şey yokmuş gibi alıp gidiyor. Şikayetçi olacağız.” şeklinde konuştu.