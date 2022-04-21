Avcılar'daki bina yıkımında dolu binanın kolonları çatladı

Kentsel dönüşüm sırasında yıkılan binalarda yapılan çalışmalar sırasında, içerisinde ailelerin bulunduğu apartmanda çatlaklar oluştu. 5 katlı apartman tahliye edildi.

İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor.

Dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen bir binada çalışmalara başlandı.

2 hafta önce yaklaşık 40 yıllık olduğu tahmin edilen binanın işlemlerinin tamamlanmasından sonra iş makineleri ile binanın bir kısmı yıkıldı.

5 katlı apartmandan sesler duyuldu

Bina bekçisi Ayhan Çetin, bir sonraki gün sabah saatlerinde hemen arka sokakta bulunan, vatandaşların yaşadığı 5 katlı apartmandan sesler duydu. Çetin, durumu yıkım firmasına bildirdi.

Kolonları çatlayan apartman tahliye edildi

Avcılar Belediyesi'nde görevli uzman ekipler, gün içerisine gelerek seslerin geldiği apartmanda inceleme yaptı. Yapılan çalışmalarda apartmanın zemininde kayma olduğu tespit edilirken, kolonların da çatladığı belirlendi. Bunun üzerine apartmanda yaşayanlar tahliye edildi.

Eşyalarını alamayan apartman sakinleri olayın şokunu yaşarken, bazı aileler gidecek yerlerinin olmadığı belirterek karara tepki gösterdi. Dairelerdeki eşyaların daha sonra belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde tahliye edildiği öğrenildi.

"İş yerimize girmeye korkar olduk"

Binada çatlayan kolonları fark ederek olası bir faciayı önleyen bina bekçisi Ayhan Çetin, "Görevliler geldi inceledi. Hemen yıktırılmasına karar verdi. Ancak, işlemler bir türlü bitirilemedi. Bizim yıkım da durdu." dedi.

"İzin verilirse 2 binayı da yıkacağız"

Yıkım firmasında görevli Ali Erbek, "7 katlı binanın yıkımını yaparken ön taraftaki binanın kolonunun da çöktüğünü öğrendik. Ondan sonra bina tahliye edildi. 15 gündür bekliyoruz. Belediye binayı yıkmamıza izin vermiyor şu an. İzin verilirse 2 binayı da yıkacağız." diye konuştu.

"Müşterimiz gelmez oldu"

Sokakta iş yeri bulunan Erman Akın, "İlk bina yıkımına başlandı. Arka sokaktaki yapışık diğer binanın dengesi bozuldu ve kolonu çatladı. Biz de iş yerimize girmeye korkar olduk. Müşterimiz gelmez oldu. Bürokratik işlemlerin tamamlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

























