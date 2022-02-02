Kentsel dönüşüm projesi kapsamında başlayan yıkım sırasında gereken önlemin alınmadığı belirtildi. Bölgede bulunan bir kafede ise yıkım kaynaklı maddi hasar oluştu.

Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde 5 katlı bina, anlaşmalı şekilde kentsel dönüşüme dahil oldu.

Yıkım sırasında ise bölge trafiği aksarken, yıkılan binanın yanında bulunan kafe durumdan zarar gördü.

KAFE YIKIM SIRASINDA ZARAR GÖRDÜ

Bina bitişiğindeki kafenin üzerine düşen moloz ve beton parçaları, iş yerinin önemli bölümünü kapatan tentesini yırtarken bazı camlarını kırdı, çerçeve ve elektrik tesisatı zarar gördü.

Avcılar'daki bina yıkımından kafe zarar gördü ViDEO

"HASAR TESPİT YAPTIRACAĞIZ"

İş yeri sahiplerinden Ömer Çakal, "Fazla önlem alınmadığı için hasar meydana geldi. Ciddi hasar var şu anda. Yıkım nedeniyle iki günden bu yana müşteri kabul edemiyoruz. Hasar konusunda tespit yaptıracağız. Keşif ekibi maliyeti çıkaracak. Karşılanması için arkadaşlarla görüşeceğiz." dedi.

"YIKIM SIRASINDA ÖNLEM ALINMIYOR"

Hemen karşıda emlak ofisi bulunan Beşir Zengin, kentsel dönüşüm çalışmalarının yeterli önlem yapılmadan gerçekleştirildiğini belirtirken, "Avcılar’daki yıkımda yeterince güvenlik önlemi alınmıyor. Müteahhitler yeni binanın nasıl yapılacağını en ince ayrıntısına kadar simüle ediyor. Yıkım çalışmalarında da benzer yol izlenmeli. Buradaki çalışmada hasar gören kafe 10-15 gün iş yapamayacak. Mağduriyetlerin önüne geçmek için önlem alınmalı." şeklinde konuştu.





















