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Avcılar'daki binada 6 gün mahsur kalan martıyı, itfaiye kurtardı

Avcılar'daki binada 6 gün mahsur kalan martıyı, itfaiye kurtardı

Binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı, 6 gün sonra kurtaran itfaiye ekipleri, tedavisinin yapılması için veterinere teslim etti.