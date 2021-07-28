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- Avcılar'daki binada 6 gün mahsur kalan martıyı, itfaiye kurtardı
Avcılar'daki binada 6 gün mahsur kalan martıyı, itfaiye kurtardı
Binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı, 6 gün sonra kurtaran itfaiye ekipleri, tedavisinin yapılması için veterinere teslim etti.
- DHA
- 28.07.2021 - 11:09
- Güncelleme : 28.07.2021 - 11:14
İstanbul Avcılar'daki Gümüşpala Mahallesi'nde bir martının, binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldığı ihbarı yapıldı.
İhbarı alan itfaiye ekibi harekete geçti.
Binanın 4'üncü katında oturan Ertan Şahinler'in ihbarı üzerine binaya gelen ekipler, bacağından yaralı olan martıyı kurtardı.
VETERİNERE TESLİM EDİLDİ
Önüne konan sudan kana kana su içen martıyı itfaiye erleri, tedavisinin yapılması için veterinere teslim etmek üzere aldı.