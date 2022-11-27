2008 yılında riskli bölge ilan edilmesiyle imara kapatılan ve yenilenme izni verilmeyen binada ağır çatlakların oluştuğu görüldü. Apartman sakinleri, "Çok tedirginiz." dedi.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ciddi ölçüde çatlakların oluştuğu bina tehlike saçıyor.

2 bin konut veya iş yeri, 2008 yılında riskli bölge gerekçesiyle imara kapatıldı.

Bu nedenle binalara yenileme izni verilmedi.

Binlerce insan tehlike altında

Kolon ve kirişlerdeki derin çatlakların bulunmasına rağmen binlerce insan canı pahasına kalmaya devam ediyor.

DHA'nın aktarımına göre; daire sahipleri, her gün korku içinde yaşadıklarını anlattı.

Avcılar'daki imara kapatılan binadaki 20 bin kişi tehlikede VİDEO

"Ayrı bir eve taşınmayı düşünüyoruz ama altından kalkamıyoruz"

Riskli binada oturan Mekiye Şimşek, "Korku içindeyiz, tedirginiz ve dört gün önce Düzce'de yaşanan depremi bizler de burada hissettik ve hala korkuyoruz. Çocuklarımızla birlikle büyük bir sarsıntı ile uyandık ve gidecek bir yerimiz olmadığı için hala buradayız ve korkuyoruz. Kendi mülkiyetimiz olduğu içine bırakıp nereye gideceğiz. Ayrı bir eve taşınmayı düşünüyoruz ama altından kalkamıyoruz. 20 senedir burada yaşıyoruz gerçekten çok tedirginiz. Bize de imkanlar verilmesini istiyoruz, imar verilip kentsel dönüşüme gidilmesini istiyoruz. Maalesef uyuyamıyoruz ve çocuklarımız da korkuyor. Düzce depremi gecesi ben ve çocuklar panikle uyandık. Şu an ben ve çocuklar her gece salonda bir arada uyuyoruz." dedi.

"Ben başka bir yere de gitmek istemiyorum"

Yine aynı binada yaşayan ev sahibi Guri Özdemir, "10 yıldan fazladır burada yaşıyoruz. Bina 10 yıldır bu halde tapu ve iskanımız var, her şeyimiz var ama yapılmasına müsaade edilmiyor. Elbette korkuyoruz ama ne yapalım başka şansımız var mı? Ben başka bir yere de gitmek istemiyorum burası hakikaten güzel bir yer." diye konuştu.

"20 bin kişinin can güvenliği yoktur"

Riskli binada yaşayan İmar Mağdurları Platformu Başkan Yardımcısı Vedat Oktay, "Efendim bizim buranın depremden sonra 2005 yılında var olan imarları durduruldu. Bu bölge Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin alt kısmı oluyor.17 senedir buranın imarı yok, yani binaları yıkıp yeniden yapma ve kentsel dönüşüm olanağı yok. Bu bölgede de 5 bin hane yaşamaktadır, 4 ile çarptığınız zaman 20 bin kişi ediyor. 20 bin kişi şu anda depremi beklemektedir. Şu anda denildiği gibi 6 şiddetinde bir deprem olsa, ben burada hiçbir binanın ayakta kalacağını düşünmüyorum. Yaşayan insanların yani 20 bin kişinin can güvenliği yoktur. İmara sunuldu ama maalesef teklif imardan geri döndü. Şu anda tekrar imarda beklemektedir." şeklinde konuştu.

"Bütün binalar çürük durumda"

Vedat Oktay, yetkililere seslenerek şöyle devam etti: "Ricamız bir an evvel siyasilerin buradaki 20 bin insanın can güvenliğini sağlaması. 1999 yılından sonra zaten burada yeni binalar yapılmadı. Bütün binalar çürük durumda ve insanlar burada kalmaya mecburlar. İmkanlar yok nereye gideceğiz? Benim imkanım var ama bu imkanları kullanamıyorum şu anda. Neden bölgemizi terk edelim? Elimizde fırsatımız varken. Bu binalar yeniden yapılsa, yeniden daha güvenilir bir şekilde içinde otursak daha iyi olmaz mı?"





















