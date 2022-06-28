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    Avcılar'daki sahilde 25 yaşındaki kadın ölü bulundu

    Kayalıkların üzerinde hareketsiz şekilde bulunan genç kadın, ekiplere bildirildi. Ekipler, incelemenin ardından cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.
    • 28.06.2022 - 16:24
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 16:39
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    Avcılar'daki sahilde 25 yaşındaki kadın ölü bulundu

    İstanbul Avcılar'da, kan dondurucu görüntüler ortaya çıktı.

    Denizköşkler Mahallesi'ndeki sahilde yürüyen vatandaşlar, kayalıkların üzerinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark etti.

    Şaşkına dönen vatandaşlar, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

    Bölgeye ulaşan polis ekipleri, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

    Cesedin 25 yaşındaki genç kadına ait olduğu ortaya çıktı

    Ekipler yaptığı incelemede, cesedin 25 yaşındaki Ebru Yaşar'a ait olduğunu belirledi.

    DHA'nın haberine göre, olay yeri incelemesinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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