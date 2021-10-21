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    Avcılar'daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı

    Semt pazarı kurulan caddedeki otomobil engel oluşturunca pazarcıların işi aksadı. Zabıtanın araya girmesiyle sahibi 1 buçuk saatte bulunan araç, bölgeden çekildi.
    • DHA
    • 21.10.2021 - 09:43
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    Avcılar'daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı

    İstanbul Avcılar'daki Merkez Mahallesi'nde Ahmet Taner Kışlalı ve buna açılan sokaklarda kurulan çarşamba pazarında esnaf her hafta olduğu gibi tezgahlarını açmak için geldi.

    Getirdikleri ürünleri tezgahlarında açarak sergilemek isteyen giyim eşyası satan Hürriyet Akhan, yıllık kirasını ödediği tezgah yerinde bir otomobilin park ettiğini görünce sahibini aramaya başladı.

    Çevredekiler araç sahibini tanımadıllarını söyledi. Akhan, bunun üzerine polis ve belediyeyi aradı.

    ARAÇLAR ÇALINTI ÇIKABİLİYOR

    Pazarcılar, pazar alanlarında otomobil unutulmasının 'Bir klasik' haline geldiğini, bunun çalıntı olabileceğini, park edilen her aracın ön camında mutlaka sürücüye ulaşılabilecek bir telefon numarası yazılması gerektiğini söyledi.

    Avcılar daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı #1

    TELEFONU AÇAN OLMADI

    Bir süre sonra gelen Avcılar Belediyesi zabıta memuru araç plakasından sahibine ulaşmak için çaba harcadı. Sonunda araç sahibinin adına kayıtlı olan telefon bulundu, ısrarlı aramalara rağmen açan olmadı.

    Avcılar daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı #2

    PAZARCILAR ZOR DURUMDA KALDI

    Aramalar aralıklarla sürdürülürken sonunda telefonu açan kişiye pazarcıları zor durumda bıraktığı belirtilerek, gelip otomobili park edilen yerden alması istendi.

    Avcılar daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı #3

    "ARTIK EKMEĞİMİZE BAKABİLİRİZ"

    Kısa süre sonra gelen araç sahibi yakında oturduğunu, sokakta pazar kurulduğunu unuttuğunu, sabah uyanamadığını, bu nedenle telefona geç yanıt verdiğini belirterek özür diledi. Pazarcıların pazardaki direkleri ve yer yer tezgahlarını çekmesi ile sürücü otomobilini alıp uzaklaşırken Hürriyet Akhan, "Artık ekmeğimize bakabiliriz" dedi.

    Avcılar daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı #4

    BİR ARAÇ DA LASTİKLERİNE METAL TEPSİ KONARAK ÇEKİLDİ

    Avcılar'daki aynı semt pazarında bir süre önce park edilen ve sahibine ulaşılamayan otomobil lastiklerinin altına metal tepsi konularak çekilmişti.

    Avcılar daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı #5

    Avcılar daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı #6

    Avcılar daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı #7

    Avcılar daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı #8

    Avcılar daki semt pazarı, otomobil yüzünden kurulamadı #9

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