Avcılar'daki sünnet düğünü konvoyu driftçilerine 63 bin lira ceza verildi Sünnet düğünü konvoyunda drift yaparak trafiği tehlikeye soktukları belirlenen 3 sürücü gözaltına alındı. 3 sürücünün de ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, toplam 63 bin 285 TL para cezası kesildi.

DHA

İstanbul Avcılar'da bir sünnet düğünü için konvoy oluşturan araçlar, Tahtakale Mahallesi’ndeki Ispartakule’de durdu.

Araçlar, trafiği keserek drift yaptı. Akan trafikte sırayla drift yapan otomobil sürücüleri, trafikteki sürücülerin hayatlarını da tehlikeye attı.

Bazı sürücüler ise, yolda ilerleyebilmek için driftin bitmesini beklemek zorunda kaldı.

Drift yapanları izlediler

Bu sırada sünnet olacak çocuğun, bulunduğu aracın cam tavanından çıkarak drift yapan sürücüleri izlediği görüldü.

Sosyal medyadan da paylaşılan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, plaka bilgileri üzerinden araç sürücülerini tespit etti.

3 sürücü gözaltına alındı

Sürücülerin O.E., T.T ve A.K. olduğu belirlenen kişiler gözaltına alındı.

Toplam 63 bin lira ceza yazıldı

Sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; "Drift yapmak" içerikli 67/1-D maddesinden 20 bin 342 TL, “Görüşü engelleyecek film cam" içerikli 30/1-B maddesinden 951 TL, 60/1-A "Duraklama ihlali" maddesinden 436 TL, 73/A "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak" maddesinden 436 TL olmak üzere toplam 63 bin 285 TL cezai işlem uygulandı.

Ehliyetlerine 60 gün el konuldu

Sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulan 3 sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu’nun, “Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" içerikli 179. maddesi gereğince adli işlem yapıldı.