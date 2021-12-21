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    Avcılar'daki yangına kadın itfaiye müdahalesi

    Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verilerek boşaltılan binada çıkan yangın, kadın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 10:13
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    Avcılar'daki yangına kadın itfaiye müdahalesi

    İstanbul Avcılar'da Ambarlı Mahallesi'nde Çimenli Sokak'ta bulunan 4 katlı bina bir süre önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldı.

    Önümüzdeki günlerde yıkılması planlanan binada, ısınmak için girerek ateş yakan kimliği belirsiz kişiler nedeniyle yangın çıktı.

    Binadan çıkan dumanları fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

    YANGINA KADIN İTFAİYE MÜDAHELESİ

    Yangın bölgesine gelen ekiplerin aralarında, bir süre önce göreve başlayan kadınlardan biri, 6.8 litre hacminde 3 kilo 900 gram ağırlığındaki fiber oksijen tüpünü sırtına alarak, yüzüne maskeyi taktı, itfaiye hortumunu da alarak binaya girdi.

    Avcılar'daki yangında kadın itfaiyeci görev yaptı VİDEO

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Kadın itfaiyeci, ekip arkadaşlarının da desteğiyle yangını kısa sürede söndürdü. 
    İtfaiye ekibinin başındaki amir, kadın itfaiyeciyi kutladı.

    Avcılar daki yangına kadın itfaiye müdahalesi #1

    Avcılar daki yangına kadın itfaiye müdahalesi #2

    Avcılar daki yangına kadın itfaiye müdahalesi #3

    Avcılar daki yangına kadın itfaiye müdahalesi #4

    Avcılar daki yangına kadın itfaiye müdahalesi #5

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