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    Avrupa’daki orman yangınları, uydudan görüntülendi

    Uydulardan elde edilen 3 aylık görseller ile Avrupa’da etkili olan orman yangınlarının tahribatının boyutu ortaya kondu.
    • 06.09.2022 - 12:32
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 12:35
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    Avrupa’daki orman yangınları, uydudan görüntülendi

    Avrupa bu yaz, son yılların en büyük orman yangınlarını yaşadı…

    Ortaya çıkan felaketin manzarası, uydu görselleri ile ortaya kondu. Görseller Portekiz, İspanya ve Fransa’da hava sıcaklıklarına bağlı başlayan ve giderek diğer ülkelere yayılan orman yangınlarının tahribatının boyutunu gösterdi.

    “Tahrip olan alan 425 bin hektarı aştı”

    DHA’nın haberine göre; 1 Haziran ile 31 Ağustos arasındaki uydu görsellerinin hızlandırılmış görüntüsü, Avrupa Birliği’nin uzaydan gözlem programı Copernicus tarafından bugün paylaşıldı.

    Görüntüyle birlikte paylaşılan mesajda “Temmuz ve Ağustos 2022'de AB ülkelerinde tahrip olan alan 425 bin hektarı aştı.” denildi.

    Avrupa’daki orman yangınları, uydudan görüntülendi #1


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