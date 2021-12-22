Ayder Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı

Yoğun kar yağışının ardından turizm merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Artvin ve Giresun'da da benzer manzaralar yaşandı.

Kar yağışı, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerini etkisi altına aldı.

Rize'nin dünyaca ünlü Ayder Yaylası, yağan karla birlikte beyaza büründü.

KÖY YOLLARI KAPANDI

Dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar sebebiyle merkezde 4, Çamlıhemşin'de 24, Ardeşen'de 11 ve Fındıklı'da 1 olmak üzere 40 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı ViDEO

KAR KALINLIĞI 40 SANTİM

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 25 iş makinesi ve 30 personelle çalışma yürütüyor.

Öte yandan, dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda kar kalınlığı yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.





YOL AÇMA ÇALIŞMALARI

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda, yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.





ARTVİN

Artvin'de de dün akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle merkezde 10, Ardanuç'ta 33, Arhavi'de 7, Murgul'da 11, Yusufeli'de 13 ve Şavşat'ta 51 olmak üzere toplam 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının devam ettiği bölgede, kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor. Şavşat-Ardahan kara yolu Sahara geçidi ise yoğun kar ve tipi sebebiyle tedbir amaçlı tır trafiğine kapatıldı.

Öte yandan, Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 70 santimetreye ulaştı.





GİRESUN

Giresun'un yüksek rakımlı köyleri ile iç bölgedeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin tamamında kar etkili oldu.

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleriyle Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar kalınlığı 70 santimetreyi geçti.

Geçitte kar temizleme ve yol genişletme çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı sürücülerden dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmalarını istedi. Piraziz'e bağlı köy okullarında eğitime bugün ara verildi.