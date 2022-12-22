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    Aydın açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.
    • 22.12.2022 - 09:56
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:01
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    Aydın açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye bir Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 43 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, 1’i beş aylık hamile olduğu beyan edilen 2 kadın düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

    Botları halatla çekilerek sürüklendi

    Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunan Sahil Güvenliği tarafından Sisam Adası önlerinde durduruldukları, motorlarının alındığı, botlarının halatla çekilerek sürüklendikleri, denizin çok dalgalı olduğu ve sürüklendikleri esnada botlarının su almaya başladığı öğrenildi.

    Öte yandan Yunan unsuru tarafından Türk kara sularına itilmeye çalışıldıkları, bu esnada botlarının daha fazla su aldığı ve kargaşa yaşandığı bilgisi alındı.


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