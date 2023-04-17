Aydın Kuşadası'nda yaşanan kazada 3 kişi yaralandı
İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Kavşağı'nda Hint uyruklu U.A. idaresindeki 34 EZJ 954 plakalı otomobil ile S.O. idaresindeki 09 BZ 116 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araç yol kenarına savrulurken U.A., S.O. ile 09 BZ 116 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan M.O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Kuşadası'nda yaşanan kazada 3 kişi yaralandı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ile ilgili inceleme başlatıldı.

Aydın Kuşadası'nda yaşanan kazada 3 kişi yaralandı