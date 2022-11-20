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    Aydın'a fırtına uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kent genelinde bu geceden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağını duyurdu.
    • 20.11.2022 - 13:21
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    Aydın'a fırtına uyarısı

    Aydın'a fırtına alarmı geldi.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kent genelinde bu geceden itibaren rüzgarın kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi beklendiğini açıkladı.

    Uyarı geldi

    MGM, vatandaşları tedbir amacıyla uyardı.

    Meteoroloji’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

    “Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar Aydın il genelinde rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa), şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

    Aydın a fırtına uyarısı #1


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