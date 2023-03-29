İHA
Aydın’ın Söke ilçesi İsmet İnönü Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinden çıkan 11 yaşındaki C.N.B., yolun karşısına geçmek istedi.
Bu sırada ilçe merkezinden Yenikent yönüne hareket halinde olan M.G. yönetimindeki 48 AIR 231 plakalı hafif ticari araç, kız çocuğuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savruldu
Kız çocuğu, çarpmanın etkisiyle, cadde kenarından park halindeki hafif ticari aracın altına savruldu.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri geldi.
İlk müdahalesi burada yapılan C.N.B., hastaneye kaldırıldı.
Durumu ciddi
C.N.B.'nin durumun ciddi olduğu, Söke'den Aydın ADÜ Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.
Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.