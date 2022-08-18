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    Aydın'da 114 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 114 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 18.08.2022 - 08:38
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 08:54
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    Aydın'da 114 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.

    Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 6can salı içerisindeki toplam 114 kaçak göçmeni kurtardı.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler

    DHA'nın aktarımına göre; kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Aydın da 114 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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