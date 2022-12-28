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    Aydın'da 12 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 12 yaşındaki küçük çocuğa çarpıp kaçtığı ileri sürülen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    • 28.12.2022 - 17:30
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    Aydın'da 12 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki İkiçeşmelik Mahallesi’nde okuldan çıkan H.B.Ç. (12), evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştı.

    Bu sırada seyir halinde ilerleyen E.G.’nin (38), küçük çocuğa çarpıp olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

    Kaza sonrası olay yerine gelen ambulansla ağır yaralanan çocuk önce Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor

    Ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

    Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Büro Amirliği’ne bağlı polis ekipleri çevre güvenlik kameraları detaylı inceleyerek önce aracı daha sonra sürücüyü tespit etti.

    İHA'nın haberine göre adli makamlara sevk edilen sürücü E.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Aydın da 12 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü tutuklandı #1


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