Aydın'da 122 hırsızlıktan 155 yıl hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

AA & Ensonhaber
Aydın'da, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlü E.G.'nin yakalanması için yoğun bir çalışma başlattı.
30'DAN FAZLA KENTTE 122 SUÇ, 155 YIL HAPİS CEZASI
Ekipler, 30'dan fazla şehirdeki hırsızlık olaylarına karışan ve toplamda 122 suç kaydı ile kesinleşmiş 155 yıl hapis cezası bulunan E.G.'yi, Profesör Muammer Aksoy Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Hükümlü kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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