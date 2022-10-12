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    Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı

    Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 136 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.
    • 12.10.2022 - 13:52
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:03
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    Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı

    Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçle mücadelesini sürdürüyor.

    Ekipler, devriye esnasında Didim açıklarında bir yelkenliyi durdurdu.

    Ekipler, teknedeki 100 düzensiz göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.

    Toplam 136 göçmen yakalandı

    Kuşadası açıklarında ise lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen ile 2 organizatör karaya çıkarıldı.

    Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

    Jandarmaya teslim edilen 4 organizatörün ifade işlemleri sürüyor.

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