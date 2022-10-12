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Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı

Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 136 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.