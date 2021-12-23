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- Aydın’da 17 aracın lastiğini kesti, serbest kaldı
Aydın’da 17 aracın lastiğini kesti, serbest kaldı
17 aracın 34 lastiğini kesen ve polis tarafından yakalanan zanlı, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
- İHA
- 23.12.2021 - 16:16
Geçtiğimiz günlerde Aydın Söke'ye bağlı Kemalpaşa Mahallesi Tınaztepe Sokak, Çeltikçi Mahallesi Akdeniz Yapı Kooperatifi Mehmetçik Caddesi ve Denizkent Sitesi’nde park halinde olan toplam 17 aracın lastiği kesilmişti.
KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen Söke İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, şüphelinin F.O. olduğunu tespit etti.
Şüpheli, kısa sürede yakalandı.
SERBEST KALDI
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı F.O. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.