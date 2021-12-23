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Aydın’da 17 aracın lastiğini kesti, serbest kaldı

Aydın’da 17 aracın lastiğini kesti, serbest kaldı

17 aracın 34 lastiğini kesen ve polis tarafından yakalanan zanlı, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.