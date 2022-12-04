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    Aydın’da, 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

    Sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma suçundan aranan, hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
    • 04.12.2022 - 10:01
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    Aydın’da, 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

    Aydın’da, İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor…

    Çalışmalar kapsamında Yeni Sanayi Mahallesi’nde operasyon düzenlendi.

    İHA’nın haberine göre; operasyonda 'başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma' suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 16 adet suç kaydı bulunan Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    Cezaevine gönderildi

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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