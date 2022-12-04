Haberler

3. Sayfa Haberleri

Aydın’da, 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Aydın’da, 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma suçundan aranan, hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.