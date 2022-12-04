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- Aydın’da, 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Aydın’da, 18 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Sahte banka veya kredi kartı üretme ve satma suçundan aranan, hakkında 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.G. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
- 04.12.2022 - 10:01
Aydın’da, İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor…
Çalışmalar kapsamında Yeni Sanayi Mahallesi’nde operasyon düzenlendi.
İHA’nın haberine göre; operasyonda 'başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma' suçundan aranan ve hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 16 adet suç kaydı bulunan Y.G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.