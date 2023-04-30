Aydın'da 19 yıl önce kuyuya düşen kişinin oğlu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 2004 yılında kuyuya düşerek öldüğü belirtilen Ahmet Hamdi Alasağ’ın (80) katilinin oğlu Yılgör Alasağ (70) olduğunu, 19 yıl sonra kurulan özel ekip çözdü.

İHA

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde 9 Ekim tarihinde Topraklı Mahallesi'nde bir bahçede öldüğünde 80 yaşında olan Ahmet Hamdi Alasağ’ın 48 metre derinliğindeki artezyen kuyusunda cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemede Alasağ’ın kuyuya düştüğü belirlendi. Kayıtlara da düşme nedeniyle ölüm olarak geçti.

Dosya yeniden açıldı

Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçmiş yıllara ait 'Faili Meçhul' 'Kasten Öldürme' ve ayrıca meydana gelen şüpheli ölümleri araştırması sırasında kurulan özel ekip tarafından 2018 yılında Alasağ'ın dosyası yeniden açıldı.

Yapılan soruşturmayla, kuyuda ölen Alasağ’ın yakınlarının ifadelerine tekrar başvuruldu.

Gerçeği itiraf etti

Polisin titiz soruşturması sonucunda Ahmet Hamdi Alasağ’ın şu anda 70 yaşında olan oğlu Yılgör Alasağ da gözaltına alınarak poliste sorgulandı.

2004 yılında 51 yaşlarında olan Yılgör Alasağ; babasının kendisini dövdüğünü tekme atmak üzereyken kendisinin kenara çekildiğini ve babasının dengesini kaybederek kuyuya düştüğünü itiraf etti.

Tutuklandı

Baba katili Alasağ, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan Cinayet Büro ekiplerinin 2 yılda 6’ıncı faali meçhul cinayeti aydınlattığı öğrenildi.