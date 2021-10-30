Aydın'da 20 bin TL değerinde kurutulmuş patlıcan çalındı

Bir evin deposundaki patlıcanlara dadanan hırsız, polis ekiplerinin 3 gün süren çalışmasının ardından şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan fazladır patlıcan ve diğer sebzeleri kurutarak ihracat yapan dünyaca ünlü Patlıcan Vadisi’ndeki bir evin deposu hırsızın hedefi oldu.

Depodan tam 20 bin TL değerinde satışa hazır kuru patlıcan çalındı.

ÜRETİCİLER TEDİRGİN OLDU

Patlıcan oymacılığı ve kurutma işinden yaklaşık 2 bin 500 ailenin ekmek kazandığı mahalledeki hırsızlık olayı, bu işten ekmeğini kazanan ve ürünleri büyük ölçüde sokakta kalan üreticiyi de tedirgin etti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan E.V. isimli bir şahsın deposundan 3 gün önce çalınan biber ve patlıcanlar, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin sıkı çalışması sonucu bulundu.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Adresi tespit edilen şüpheli A.N.’nin bulunduğu adrese şafak operasyonu düzenlendi. Baskında şüpheli ile birlikte çalınan kurutulmuş biber ve patlıcanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkartılan A.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi.