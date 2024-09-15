Aydın'da 21 yıl hapis cezası ile aranan firari, Burdur'da yakalandı Söke ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl hapis cezası bulunan şahsı Burdur'da saklandığı adreste yakaladı.

İHA

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, "Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" (2 dosya), "Kamu Malına Zarar Verme", ve "Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçlarından aranan ve toplamda 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.A. isimli firari şahsın yakalanması için bir operasyon başlattı.

BURDUR'DA YAKALANDI, TUTUKLANDI

Yapılan titiz araştırma ve soruşturma sonucunda, şüphelinin Burdur ilindeki adresi tespit edildi. E.A., burada yakalanarak adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)