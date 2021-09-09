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    Aydın'da 22 yıl hükmü olan şantaj ve yağma şüphelisi yakalandı

    Şantaj, özel hayatı ihlal ve yağma suçları nedeniyle 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Elgün Bayramov, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 09.09.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 11:40
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    Aydın'da 22 yıl hükmü olan şantaj ve yağma şüphelisi yakalandı

    Elgün Bayramov isimli şahıs, Manisa'nın Salihli ve İzmir'in Foça ilçelerinde şantaj, özel hayatı ihlal etme ve yağma suçlarında bulundu.

    İşlediği suçlar nedeniyle 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bayramov, Aydın-İzmir karayolunda görüldü.

    Bayramov, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada yakalandı.

    KADINA ŞANTAJ YAPTIĞI BELİRLENDİ

    Bayramov'un, İncirliova ilçesinde bir kadın ile yakınlık kurduktan sonra ilişki görüntüleri ile şantaj girişiminde bulunduğu öğrenildi.

    Aydın da 22 yıl hükmü olan şantaj ve yağma şüphelisi yakalandı #1

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