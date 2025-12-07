Aydın'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı.

SAKLANDIĞI ADRES BELİRLENDİ

Edinilen bilgiye göre, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, infaz kurumuna yasak eşya sokma ile büyükbaş-küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ve 22 ayrı suç kaydı bulunan, geçtiğimiz günlerde Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden R.K.'nın Aydın'da olduğu tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde şahsın Umurlu Mahallesi'nde saklandığı adres belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla R.K. kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan R.K. cezaevine gönderildi.