Abone ol: Google News

Aydın'da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firar eden ve çeşitli suçlardan toplam 22 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 16:24
  • Aydın'da, çeşitli suçlardan 22 yıl hapis cezası olan firari R.K., yakalandı.
  • R.K., uyuşturucu madde ticareti ve hayvan hırsızlığı gibi suçlardan aranıyordu.
  • Ekiplerin çalışmaları sonucunda Umurlu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla cezaevine gönderildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyona imza attı.

SAKLANDIĞI ADRES BELİRLENDİ 

Edinilen bilgiye göre, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma, infaz kurumuna yasak eşya sokma ile büyükbaş-küçükbaş hayvan hırsızlığı suçlarından kesinleşmiş 22 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası ve 22 ayrı suç kaydı bulunan, geçtiğimiz günlerde Denizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden R.K.'nın Aydın'da olduğu tespit edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde şahsın Umurlu Mahallesi'nde saklandığı adres belirlendi.

KISKIVRAK YAKALANDI 

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla R.K. kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan R.K. cezaevine gönderildi.

3. Sayfa Haberleri