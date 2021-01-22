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- Aydın'da 25 yıl hüküm giyen şahıs, polis kontrolünde yakalandı
Aydın'da 25 yıl hüküm giyen şahıs, polis kontrolünde yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, polisin yaptığı kontrolle yakalandı.
- DHA
- 22.01.2021 - 08:51
- Güncelleme : 22.01.2021 - 09:04
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, şüphe üzerine Ş.A.'yı durdurdu.
25 YL 7 AY HÜKÜMLÜ ÇIKTI
Yapılan kimlik kontrolünde hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Ş.A., sevk edildiği adliyede, tutuklandı.