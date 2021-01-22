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    Aydın'da 25 yıl hüküm giyen şahıs, polis kontrolünde yakalandı

    Hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs, polisin yaptığı kontrolle yakalandı.
    • DHA
    • 22.01.2021 - 08:51
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 09:04
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    Aydın'da 25 yıl hüküm giyen şahıs, polis kontrolünde yakalandı

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Ovaeymir Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

    Ekipler, şüphe üzerine Ş.A.'yı durdurdu.

    25 YL 7 AY HÜKÜMLÜ ÇIKTI

    Yapılan kimlik kontrolünde hakkında çok sayıda hırsızlık suçundan kesinleşmiş 25 yıl 7 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıkan Ş.A., sevk edildiği adliyede, tutuklandı.

    Aydın da 25 yıl hüküm giyen şahıs, polis kontrolünde yakalandı #1

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