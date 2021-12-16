Aydın'da 27 yıl hapsi bulunan zanlı, kitaplığın arkasında yakalandı

Koçarlı ilçesinde 5 farklı suçtan 27 yıl hapsi bulunan zanlı, özel olarak yaptırdığı kitaplığın arkasında bulundu.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, jandarma ekiplerinin çalışması kapsamında, 5 farklı suçtan kesinleşmiş 27 yıl hapsi bulunan Özgür Acar'ın (34) evinde saklandığı tespit edildi.

KİTAPLIĞA SAKLANDI

Ekiplerin eve düzenlediği operasyonda, Acar'ın özel olarak yaptırdığı kitaplığın arkasında saklandığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Kıskıvrak yakalanan 'kasten öldürme', 'dolandırıcılık', '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet', 'tutuklu veya hükümlünün kaçması' ve 'yağma' suçları bulunan zanlı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Buradaki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





