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    Aydın’da 28 düzensiz göçmen yakalandı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 12.10.2022 - 21:16
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    Aydın’da 28 düzensiz göçmen yakalandı

    Düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor.

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

    Lastik bottan 28 düzensiz göçmen çıktı

    Gelen bilginin üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

    Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

    Aydın’da 28 düzensiz göçmen yakalandı #1


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