Aydın'da 28 kaçak göçmen yakalandı

İHA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor...
Aydın'dan İtalya'ya kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
28 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (KB-117, KB-4) tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI HAKKINDA ADLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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