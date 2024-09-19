Aydın'da 28 kaçak göçmen yakalandı
İHA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor...

Aydın'dan İtalya'ya kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

28 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (KB-117, KB-4) tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI HAKKINDA ADLİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Adile Topçu
Editör