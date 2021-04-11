Aydın’da 30 kilogram kaçak orkide yumrusu ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçtan salep yapımında kullanılan ve izinsiz toplanması yasak olan 30 kilogram orkide yumrusuna dikilmek üzere el konuldu.

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Efeler Polis Merkezine bağlı motorize Yunus ekipleri tarafından, şüpheli bir araçta yapılan aramada, araçta bulunan dört kişinin izinsiz olarak doğadan yaklaşık 30 kilogram orkide yumrusu toplandığı tespit edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi ekiplerince, orkide yumrularına el konulurken, yumruların doğaya ekileceği öğrenildi.

Araçtaki şahıslar hakkında Çevre Kanunu hükümleri kapsamında idari işlem yapıldı.

ORKİDE YUMRUSU NEDİR

Orkide çiçek halindeyken, toprak altındaki yumruları toplanır. Yumrular kremsi, yumurta şeklinde veya çatalsıdır. Toplanan yumrular suyla yıkanarak temizlenir, ipe dizilir ve su veya sütle kaynatılır, sonra açık havada kurutulur. Kurutulan yumrular dövülerek toz edilir. Elde edilen bu toz kullanılacak hale gelmiş olan saleptir.









