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    Aydın’da, 32 kaçak göçmen kurtarıldı

    Kuşadası’nda 3 farklı olayda lastik bot içerisinde sürüklenirken kurtarılan 32 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü2ne teslim edildi.
    • 18.11.2022 - 10:47
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    Aydın’da, 32 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Kuşadası ilçesinde, 3 farklı olayda kaçak göçmenler yakalandı.

    Yunanistan tarafından geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

    Yasadışı yollarla ülkeyi terk ederken yakalandı

    İHA’nın haberine göre; ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

    Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

    Aydın’da, 32 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Aydın’da, 32 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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