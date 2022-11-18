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Aydın’da, 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Kuşadası’nda 3 farklı olayda lastik bot içerisinde sürüklenirken kurtarılan 32 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü2ne teslim edildi.
- 18.11.2022 - 10:47
Aydın’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Kuşadası ilçesinde, 3 farklı olayda kaçak göçmenler yakalandı.
Yunanistan tarafından geri itilen 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.
Yasadışı yollarla ülkeyi terk ederken yakalandı
İHA’nın haberine göre; ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.
Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.