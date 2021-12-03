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    Aydın'da 3,5 sene önce kaybolan adamın kafatası bulundu

    Didim ilçesinde arkadaşı ile denize açılan adamdan bir daha haber alınamadı. 3,5 sene üzerine denizin dibinde adamın kafatası bulunurken, arkadaşı tutuklandı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 12:02
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    Aydın'da 3,5 sene önce kaybolan adamın kafatası bulundu

    Aydın'ın Didim ilçesinde 11 Mart 2017 tarihinde, Ahmet Sakak (34) ile Süleyman Uçar (32)  denize açıldı.

    Uçar, Akbük Limanı'na geri dönerken Sakak’tan ise haber alınamadı. Bunun ardından Sakak'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu.

    İZİNE ULAŞILAMADI

    Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Sakak'ın arkadaşı Uçar'ı gözaltına aldı. Uçar, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet Sakak’ın izine ulaşılamadı.

    Aydın da 3,5 sene önce kaybolan adamın kafatası bulundu #1

    DENİZİN DİBİNDE KAFATASI BULDUNU

    Akbük açıklarına 2 ay önce deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde kafatası fark ederek Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi, ekipler de durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

    DNA TESTİ İLE KİMLİK DOĞRULANDI

    Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Yapılan DNA testinde iskeletin kayıp Ahmet Sakak'a ait olduğu belirlendi.

    Aydın da 3,5 sene önce kaybolan adamın kafatası bulundu #2

    GENÇ ADAMIN FAİLİ TUTUKLANDI

    Bu gelişme üzerine polis, aynı gün denize birlikte açıldıkları arkadaşı Süleyman Uçar'ı yakalamak için çalışma başlattı.

    Polis, bir gemide çalıştığı ve yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Uçar'ı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Uçar, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

    Aydın da 3,5 sene önce kaybolan adamın kafatası bulundu #3

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