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- Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı
Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı
- DHA
- 07.04.2022 - 09:15
Önceki gün Aydın’ın Söke ilçesi kırsal Çalışlı Mahallesi'ndeki bir evde 4 çocuk annesi Esma Sedan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı için bir süre önce boşanma davası açtığı eşi çiftçi Nail Sedan (54) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Nail Sedan, 11.00 sıralarında pompalı tüfeğini 35 yıllık hayat arkadaşı Esma Sedan'a doğrultup, ateşledi.
Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Sedan, yere yığıldı.
KADIN ÖLDÜ, KATİLİ TÜFEĞİYLE YAKALANDI
Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Sedan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Esma Sedan kurtarılamadı.
Olayın ardından jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalanıp, adliyeye sevk edilen Nail Sedan, tutuklandı.
TABUTU KADINLAR TAŞIDI
Eşi tarafından öldürülen Esma Sedan'ın cenazesi, dün öğlen saatlerinde yakınları tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi.
Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.
Helallik alınmasının ardından Sedan'ın tabutu kadınların omuzlarında taşınarak Çalışlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.
GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine; Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, siyasi parti temsilcileri, öldürülen Esma Sedan'ın çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kılınan namazın ardından Sedan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.