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Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı

Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı

Boşanmak için dava açtığı 35 yıllık eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede talihsiz kadının tabutu, yine kadınlar tarafından omuzlara alındı.