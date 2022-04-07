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    Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı

    Boşanmak için dava açtığı 35 yıllık eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadın, gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazede talihsiz kadının tabutu, yine kadınlar tarafından omuzlara alındı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 09:15
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    Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı

    Önceki gün Aydın’ın Söke ilçesi kırsal Çalışlı Mahallesi'ndeki bir evde 4 çocuk annesi Esma Sedan, şiddetli geçimsizlik yaşadığı için bir süre önce boşanma davası açtığı eşi çiftçi Nail Sedan (54) ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın uzaması üzerine sinirlenen Nail Sedan, 11.00 sıralarında pompalı tüfeğini 35 yıllık hayat arkadaşı Esma Sedan'a doğrultup, ateşledi.

    Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Sedan, yere yığıldı.

    KADIN ÖLDÜ, KATİLİ TÜFEĞİYLE YAKALANDI

    Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yaralanan Sedan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Durumu ağır olan Esma Sedan kurtarılamadı.

    Olayın ardından jandarma tarafından suç aleti tüfekle yakalanıp, adliyeye sevk edilen Nail Sedan, tutuklandı.

    Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı #1

    TABUTU KADINLAR TAŞIDI

    Eşi tarafından öldürülen Esma Sedan'ın cenazesi, dün öğlen saatlerinde yakınları tarafından Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi.

    Cenaze evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu.

    Helallik alınmasının ardından Sedan'ın tabutu kadınların omuzlarında taşınarak Çalışlı Mahalle Mezarlığı'na götürüldü.

    Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı #2

    GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

    Burada öğlen düzenlenen cenaze törenine; Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, siyasi parti temsilcileri, öldürülen Esma Sedan'ın çocukları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

    Kılınan namazın ardından Sedan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı #3

    Aydın’da 35 yıllık kocasının öldürdüğü kadını hemcinsleri taşıdı #4


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